Heiratsantrag vor einem Tornado

Wie New York Post berichtet, war Berdomas überwältigt und resümierte: "Ich hätte mir keinen besseren Vorschlag wünschen können". Die beiden kennen sich bereits seit vielen Jahren, hatten aber lange Zeit nur online Kontakt. "Wir haben uns vor ein paar Jahren in der Wetter-Community auf Twitter kennengelernt", so Berdomas im Interview mit dem US-amerikanischen Unterhaltungsmagazin People.