Vor über 113 Jahren ist die RMS Titanic im Nordatlantik gesunken. Mit an Bord des Ozeandampfers waren mehr als 2.200 Menschen, über 1.500 der Personen sollen bei dem tragischen Schiffsunglück ums Leben gekommen sein. Aktuelle Aufnahmen des Wracks verdeutlichen den rapiden Verfall des Linienschiffs. Doch wo sind all die menschlichen Überreste geblieben?

James Cameron: "Haben nie menschliche Überreste gesehen"

Gesunken ist die Titanic aufgrund einer Eisberg-Kollision in der Nacht vom 14. bis 15. April 1912. Entdeckt wurde das Wrack jedoch erst im Jahr 1985. James Cameron, der Regisseur von "Titanic" (1997), der an mehreren Expeditionen zum Wrack beteiligt war, sagte gegenüber der New York Times: "Wir haben Kleidung gesehen. Wir haben ein Paar Schuhe gesehen, was stark darauf hindeutet, dass es dort einmal eine Leiche gab. Aber wir haben nie menschliche Überreste gesehen."