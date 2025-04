Postkarte von "Titanic"-Überlebendem erzielt Rekordpreis bei Auktion

Die Postkarte eines "Titanic"-Überlebenden, abgeschickt am Tag der Abfahrt, ist in England zu einem Rekordpreis versteigert worden. Mit 300.000 Pfund (etwa 350.000 Euro) erzielte das Schreiben des US-amerikanischen Erste-Klasse-Passagiers Colonel Archibald Gracie zudem das Fünffache des Schätzpreises von 60.000 Pfund.

Gracie, der später für sein Buch über den Untergang der "Titanic", "The Truth About The Titanic" ("Die Wahrheit über die Titanic"), bekannt wurde, schrieb auf der Postkarte: "Es ist ein schönes Schiff, aber ich werde das Ende meiner Reise abwarten, bevor ich mir ein Urteil über sie bilde." - Eine Äußerung, die das in der Grafschaft Wiltshire ansässige Auktionshaus Henry Aldridge and Son als "prophetisch" bezeichnete.