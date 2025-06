Mit Socke und Schuh: Menschliches Bein an Strand angespült

Spaziergänger machten am Strand von Prestwick , einer Küstenstadt im Südwesten Schottlands (Region South Ayrshire), eine beunruhigende Entdeckung: ein menschliches Bein, das noch mit Socken im Schuh steckte. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände dauern weiterhin an.

Menschliches Bein lag am Strand

Am Vormittag des 10. Juni wurden die Beamten zum bei Einheimischen und Urlaubern beliebten Prestwick Beach gerufen. Wie einem Bericht von BBC zu entnehmen ist, bestätigte eine Sprecherin der schottischen Polizei den Vorfall: "Am Dienstag, dem 10. Juni erhielten wir gegen 10:45 Uhr die Meldung, dass am Strand von Prestwick menschliche Überreste entdeckt worden waren."