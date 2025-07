Anja Windl bricht ServusTV-Live-Sendung ab: Video geht viral

Die deutsche Klimaaktivistin Anja Windl , in Boulevardmedien häufig als "Klima-Shakira" betitelt, war gemeinsam mit Ökonomin Heike Lehner, Grünen-Politiker Werner Kogler , Schauspieler Albert Fortell und Unternehmer Thomas Eisenhuth in der TV-Show "Talk im Hangar-7" zu Gast.

"Wir stehen gerade vor der menschengemachten Klimakatastrophe. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll."

"Ich höre mir das jetzt nicht länger an, wie mit Anja Windl hier umgegangen wird. [...] Hier läuft einfach die Negierung des Klimawandels, das ist ganz eindeutig."

"Ich muss jetzt an der Stelle sagen: Ich verlasse die Diskussion. Wir haben hier keinen wissenschaftlichen Konsens. Mir reicht's" , erklärt Windl, während sie aufsteht und das Studio verlässt.

Anschließend ging es um das Thema Wohlstanderhaltung und alternative Ressourcen. An diesem Punkt hatte die Debatte ihren emotionalen Höhepunkt erreicht.

"Ich habe jetzt auch eine Frage an Sie. Wenn wir den Staus quo beibehalten, gehen wir dann einer Erderhitzung bis zu drei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts entgegen. Ja oder nein?" Fortell: "Ich folge Ihrer Annahme nicht. Punkt." Daraufhin Windl: "Ja, aber dann haben wir hier auch keinen wissenschaftlichen Konsens."

Windl wendete sich an Fortell:

Video verbreitet sich in den sozialen Medien

Aufnahmen der ServusTV-Sendung verbreiteten sich in Windeseile in den sozialen Medien, wo die Debatte in den Kommentarspalten fortgeführt wurde. "Die Herren stellen Fragen, die schon lange beantwortet sind!", schreibt ein User auf TikTok. "Das Verlassen der Diskussion war ihr bester Beitrag!", meint ein anderer Nutzer.

In einem weiteren Kommentar heißt es: "Das ist das Problem an solchen Fernsehdiskussionen: 99% aller seriösen Wissenschaftler sind sich einig, dass der derzeit stattfindende Klimawandel eindeutig menschengemacht ist. Von Servus TV wird jedoch durch das Einladen von irgendwelchen Schwurblern in solche Diskussionsrunden der Eindruck vermittelt, als ob die Existenz eines vom Menschen verursachten Klimawandels noch zur Debatte steht."