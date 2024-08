Letzte Generation löst sich auf: Ein Überblick ihrer Proteste

An einem Montagmorgen im Februar 2022 fing alles an - und zwar mit einer Blockade in beide Fahrtrichtungen am Wiener Gürtel. Im März ging es mit einer Blockade der Wiener Westeinfahrt weiter, Autofahrer mussten großräumig ausweichen. Im Mai klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten auf mehreren Wiener Straßen fest - erneut an einem Montagmorgen - und sorgten für Chaos im Frühverkehr. Im August wurden der Verteilerkreis Favoriten und die Wiener Ringstraße lahmgelegt.

Im Oktober besetzten die Klimaaktivistinnen und -aktivisten mehrere Haupteinfahrtsstraßen Richtung Stadt: "Die Aktivisten haben die Fahrbahn blockiert – entweder sitzend oder stehend, angekettet, festgeklebt oder auch mit einem Gestell (Favoriten). In weiterer Folge ist es zu Verkehrsbehinderungen (Rückstaus) und dadurch zu notwendigen Straßensperren gekommen. Alles in allem waren die Fahrbahnen rasch wieder befahrbar", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst damals zu den Blockaden. Auch in Graz klebte man sich im November 22 erstmals auf die Straße, um sich der "fossilen Zerstörung" entgegenzustellen. Zu Blockaden kam es auch in Linz und Innsbruck.

Farbe und Klebstoff

Ebenfalls im November schlugen die Proteste eine neue Richtung ein, als sich zwei Aktivistinnen im Naturhistorischen Museum Wien vor einem Dinosaurierskelett festklebten - "vor den Überresten der ausgestorbenen Giganten." Und auch das Leopold Museum blieb nicht verschont, als Gustav Klimts Gemälde "Tod und Leben" mit schwarzer Farbe überschüttet wurde - beschädigt wurde es jedoch nicht.