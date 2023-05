Klimakleber behinderten Rettungswagen: Eine juristische Gratwanderung

Eine Straßenblockade der Klimaaktivisten am Verteilerkreis in Wien-Favoriten, bei der auch ein Rettungswagen blockiert wurde, sorgte am Mittwoch für Aufsehen. Der Rettungswagen war zu einem Notfall gerufen worden. Der Patient starb. Allerdings erhielt das Rettungsauto - noch bevor es in Niederösterreich ankam - die Meldung, dass der Patient bereits von Einsatzkräften eines Notarzthubschraubers versorgt werde, berichtet die Berufsrettung. Kontakt mit dem Patienten habe es deshalb keinen mehr gegeben.

