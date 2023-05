Klimakleber picken heute am Praterstern und am Verteilerkreis

Derzeit blockieren Aktivisten der Letzten Generation den Praterstern und auch am Verteilerkreis Favoriten soll es zu einer Blockade gekommen sein. In der Leopoldstadt ist die Polizei bereits vor Ort. Diese Aktion ist Teil einer Welle von Protesten, die die KlimaschĂĽtzer fĂĽr den Mai angekĂĽndigt haben. Mehrmals die Woche blockierte die Letzte Generation bereits die StraĂźen in der Stadt im FrĂĽhverkehr.

Obwohl die Polizei immer schnell vor Ort war, konnten Staus nicht verhindert werden.

