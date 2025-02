Die deutsche Klimaaktivistin Anja Windl, aufgrund ihrer optischen Ähnlichkeit zu Sängerin Shakira auch häufig als "Klima-Shakira" bezeichnet, wurde am Samstag in Klagenfurt aus der Haft entlassen. Seit Mitte Jänner saß sie dort ihre sechswöchige Ersatzfreiheitsstrafe ab.

Grund war eine nicht bezahlte Geldstrafe, die aus Verwaltungsübertretungen wie Klebe-Aktionen resultierte. Windl wurde mithilfe einer Spendenaktion, die von Aktivisten der "Letzten Generation Österreich" ins Leben gerufen wurden, freigekauft.

Nach ihrer frühzeitigen Entlassung startete die gebürtige Bayerin nun selbst einen Spendenaufruf auf TikTok. In einem Video vom 10. Februar erklärt sie: "Haft ist und bleibt einfach beschissen und einer der mir liebsten Menschen, Laila, sitzt gerade immer noch in Polizeianhaltezentrum in Klagenfurt in der Zelle."

Anja Windl will Klimaaktivistin aus dem Gefängnis holen Anschließend bittet sie um Spenden, damit Klimaaktivistin Laila Fuisz freigekauft werden kann, und richtet folgenden Appell an die Community: "Und wenn wir uns die politische Lage gerade in Österreich und global anschauen, dann glaube ich, ist es ein verdammt guter Zeitpunkt, um sich solidarisch mit denjenigen zu zeigen, die Widerstand leisten."

Auf der Plattform gofundme wurde die Spendenaktion für Laila Fuisz ins Leben gerufen. Ziel ist es, 10.000 Euro zu sammeln - über 5.500 Euro wurden bereits gespendet.

Spendenaufruf in Höhe von 10.000 Euro In dem Aufruf heißt es: "Die Spenden werden dafür verwendet, um Lailas Strafen zu bezahlen, die sie andernfalls in Ersatzhaft absitzen muss. Fast 5.000 € sind erforderlich, um Laila aus der Haft zu befreien. Allerdings stehen noch weitere rechtskräftige Strafen an, die jederzeit vollstreckt werden können. Laila benötigt dringend deine Unterstützung, um diese zu begleichen und jetzt sofort vor einer weiteren Inhaftierung bewahrt zu werden."

Viel Gegenwind auf TikTok In der Kommentarspalte von Windls TikTok-Video sammeln sich großteils Beleidigungen und teils übergiffige Beiträge. Ein Auszug: "Oh Gott, die dürfte man doch nie wieder freilassen. Eine absolute Straßengefährdung."

"Dafür gebe ich kein Geld aus!"

"Ich zahle, wenn du wieder reingehst 😂"

"Die Leute hindern uns zur Arbeit zu kommen, wollen dann aber unser Geld 😅😅😅"

"Ich hätte euch Minimum 3 Jahre gegeben."

"Nicht einen Cent werde ich spenden 😁"

Fast 250.000 Aufrufe hat Windls TikTok-Clip bereits generiert. Unter den Zusehern tummeln sich immerhin auch einige Unterstützer: "Diese Kommentare hier sind einfach nur schockierend … Danke, dass nicht allen unsere Zukunft egal ist & sich so Menschen wie du dafür einsetzen" oder "Sie hat sich auf der Straße im Namen des Umweltschutzes festgeklebt. Was an und für sich kein Verbrechen ist, finde ich", heißt es da etwa.