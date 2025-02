Direct Seeding TikTok: Was steckt hinter den Massen-Live-Streams?

So auch beispielsweise jene kurzen Clips, die dutzend junge Leute unter Brücken oder an viel befahrenen Straßen Chinas zeigen, die aneinandergereiht alle das Gleiche machen: "Direct Seeding" .

Unterschiedliche Standorte, ähnliche Szenarien: Junge Frauen und Männer sitzen in Campingstühlen am Boden vor einem Stativ , auf dem ihr Smartphone befestigt ist. Besonders auffällig: Die ringförmigen Leuchtquellen , die für optimale Beleuchtung und weichgezeichnete Konturen in der Kamera sorgen sollen.

Der Begriff stammt ursprünglich aus der Landwirtschaft. Dabei werden Samen direkt in den Boden gepflanzt, ohne zuvor das Feld durch intensive Bodenbearbeitung vorzubereiten. Es wird auch darauf verzichtet, die Samen vorher in eine Saatschale zu legen, um die Setzlinge anschließend zu verpflanzen. Effizienz und Kostenersparnis sind unter anderem Vorteile dieser Methode.

Douyin – das chinesische TikTok

In diesem Fall bezeichnet das "Direct Seeding" etliche Content Creator, die sich massenhaft an einem belebten Ort in einer reichen Gegend Chinas sammeln, ihr Equipment aufbauen und einfach "draufloslegen". Die Live-Streams werden vorwiegend auf der App Douyin übertragen. Dabei handelt es sich um eine zensierte Version von TikTok, die ausschließlich in der Volksrepublik China verfügbar ist.