Weil ein TikToker einen Löwen hautnah filmen wollte, begab er sich in dessen Käfig und wurde angegriffen.

Mann steigt für TikTok-Video in Löwenkäfig und stirbt fast

Ein TikToker wurde in der pakistanischen Stadt Lahore schwer verletzt, als er für ein Video in den Käfig eines Löwen stieg. Während der Aufnahmen griff ihn das Tier an, wodurch der Mann erhebliche Verletzungen erlitt.

Schwere der Verletzungen Laut Medien entkam der junge Mann dem Tod nur knapp. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich mittlerweile in stabilem Zustand. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Wochenende.

Ermittlungen gegen den Löwenhalter Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Besitzer des Löwen eingeleitet. Ihm wird vorgeworfen, durch die Haltung des gefährlichen Tieres das Leben anderer gefährdet zu haben. Nach Angaben der Behörden ereignete sich der Vorfall bereits am Wochenende. Der Löwe stamme aus einer privaten Zucht.

Kritik an Löwen-Haltung Die örtliche Wildtierbehörde reagierte auf den Vorfall mit scharfer Kritik an der Haltung von Großkatzen in privater Hand. Sie arbeitet derzeit an einem Gesetzesentwurf, der die private und kommerzielle Haltung von Löwen, Tigern und Geparden in Pakistan verbieten soll.

Bereits ähnliche Vorfälle Die Haltung von Wildkatzen in privatem Besitz führt in Pakistan immer wieder zu kontroversen Vorfällen. Erst im vergangenen Monat sorgte ein ausgebrochener Löwe auf den Straßen von Lahore für Panik. Die Wildtierbehörde schätzt, dass es allein in der Provinz Punjab etwa 100 private Wildtierzuchten gibt.