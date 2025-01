Die aus Großbritannien stammende Keeley Thornton , auf TikTok als "Sheffield Keeley" bekannt, wurde am 14. Jänner 2025 von Passanten bewusstlos auf offener Straße im englischen Ort Sheffield gefunden. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung verstarb sie kurz darauf im Krankenhaus . Tanz- und Gesangsvideos hatten sie zuletzt in den sozialen Medien zur lokalen Berühmtheit gemacht.

Keeley Thornton war zuletzt obdachlos und wurde eher versehentlich zum Internetstar. Passanten filmten die Straßenkünstlerin , die sich durch ihre Performances auch finanzielle Unterstützung erhoffte. Ein Video, in dem sie "I'm Like a Bird" von Nelly Furtado performte, erreichte etwa 800.000 Aufrufe .

Soziale Medien in der Kritik

Tim Renshaw, Leiter einer Obdachloseneinrichtung in South Yorkshire, kritisierte die Art und Weise, wie Keeley Thornton in den sozialen Medien dargestellt wurde. In einem Interview mit der BBC betonte er, dass sie "Geld dafür bekam, in den sozialen Medien präsent zu sein, mitten im Winter in Springbrunnen zu schwimmen oder im betrunkenen Zustand wie ein Clown zu tanzen". Er warf den Sozialen Medien vor, sie zur Schau gestellt zu haben.