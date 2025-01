Derzeit sorgt ein Hochdruckgebiet für schlechte Luftqualität in Teilen Deutschlands. Die Rede ist von einer "Giftwolke" , die sich wie ein nebeliger Schleier ausbreitet. Auch in den sozialen Netzwerken steht das Thema im Fokus und gibt Anlass zu Diskussionen.

Alle Infos zur "Giftwolke" in Deutschland im Schnellüberblick:

Was hat es mit der "Giftwolke" auf sich?

Ursache des Phänomens ist eine sogenannte Inversionswetterlage, die aktuell in Deutschland besteht. Hoch "Günther" beherrscht seit einigen Tagen das Wetter und sorgte dafür, dass obere Luftschichten wärmer sind als die unteren. Dadurch wurden Schadstoffe wie Feinstaub in Bodennähe eingeschlossen, was die Luftqualität erheblich beeinträchtigt.