Chefwechsel: Wie Kogler die Grünen und die Grünen ihn veränderten

An Leonore Gewessler, die sich am Sonntag beim Bundeskongress in Wien der Wahl zur Bundessprecherin stellt, übergibt er eine Partei, die zuletzt de facto nur noch als Regierungsfraktion existiert hat, wird in den Ländern moniert.

Von ihr wird erwartet, dass sie das grüne Profil wieder schärft und in der neuen Rolle als Oppositionspartei eine Marschrichtung vorgibt – auch abseits des Klimathemas.