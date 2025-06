Grüner Bundeskongress: Heute wird Gewessler als Parteichefin gewählt

Die Grünen stellen heute, Sonntag, beim Bundeskongress in der Messe Wien ihre Spitze neu auf. Werner Kogler übergibt den Parteivorsitz an Leonore Gewessler und zieht sich auf sein Mandat im Nationalrat zurück.

2019 tauchte sie als Quereinsteigerin im Wahlkampf auf, kandidierte auf der Landesliste in Oberösterreich und wurde Anfang 2020 Klimaministerin in der türkis-grünen Regierung.

Ab 2008 war sie Gründungsdirektorin der Green European Foundation (GEF) in Brüssel und wechselte 2014 zur Umwelt-NGO Global 2000 in Wien.

Leonore Gewessler, geboren 1977 in Graz, absolvierte ein Bachelor-Studium der Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf internationale Entwicklung in Wien und war dann im Bezirk Wien-Neubau als Büroleiterin der Bezirksvorstehung tätig.

Fix in den Bundesvorstand gewählt werden sollen außerdem der Wiener Landesparteisprecher Peter Kraus , die Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler , die niederösterreichische Landtagsabgeordnete Helga Krismer und Bernhard Seitz , stv. Bezirksvorsteher in Wien-Leopoldstadt, der Finanzreferent werden soll.

Motto des 47. Bundeskongress ist "Grün hält". Was darunter zu verstehen ist, wurde am Vortag bei einem Symposium unter Parteimitgliedern diskutiert und wird heute präsentiert. Es geht um die inhaltliche Ausrichtung der Partei, die nach fünf Jahren in der Bundesregierung jetzt wieder in der Opposition ist.

Um 10.45 Uhr startet das Hearing mit anschließender Wahl der Bundessprecherin, danach soll auch Kogler, der die Partei acht Jahre lang geführt hat, verabschiedet werden und eine Rede halten. Ab Mittag stellen sich dann die übrigen Kandidaten für den Bundesvorstand der Wahl. Gegen 14 Uhr sollten alle Ergebnisse feststehen.