Vorbild Ungarn: FPÖ-Funktionär kann sich Verbot der Pride vorstellen

Im Interview mit einem oberösterreichischen Regionalsender sagt Michael Gruber, Landesparteisekretär der FPÖ, er könne sich ein Verbot der Pride in Österreich "durchaus vorstellen". Ungarn, wo die Regierung die Parade untersagt hat (die aber trotz drohender Strafen am kommenden Samstag in Budapest stattfinden soll), wird als Beispiel genannt. Begründet wird dies mit dem "Kinderschutz". Darauf pocht auch Gruber im TV-Interview - angestachelt vom Moderator, der Bilder von früheren Paraden zeigt.

Gruber erklärt, die linken Parteien würden suggerieren, dass das "die neue Normalität sein soll". Die FPÖ halte da "klar dagegen". Dass "solche Dinge öffentlich zelebriert" werden, sei "nicht normal" - auch nicht, dass dies vor den Augen von Kindern geschehe und Steuergeld dafür aufgewendet werde. "Jeder nach seiner Façon in seinen vier Wänden, ist unser Zugang, da gibt es nichts zu rütteln. Jedoch kein Zwang in der Öffentlichkeit oder obszöne Inszenierungen", so Gruber.

"Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde" Der Neos-Klub im Parlament macht auf das Interview, das wenige Tage vor der Wiener Pride-Parade am vergangenen Wochenende veröffentlicht wurde, aufmerksam. Es sei das erste Mal, dass ein Funktionär der Freiheitlichen Partei "derart offen eine Maßnahme fordert, die sich gegen die queere Community richtet - und damit direkt gegen das Recht auf Versammlungsfreiheit, welches in der Verfassung garantiert ist". Neos-LGBTIQ-Sprecherin Henrike Brandstötter kritisiert die Aussagen Grubers scharf: "Die FPÖ will Österreich in eine Richtung bewegen, in der Hass und Diskriminierung wieder salonfähig werden. Wer in Österreich die Pride unter dem fadenscheinigen Deckmantel von Kinderschutz verbieten will, stellt sich auch gegen die Grundwerte unserer Republik: Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der FPÖ-Landesparteisekretär aus Oberösterreich zum Diversitätsthema äußert: Im Vorjahr hat er in einem Social Media Video eine Regenbogenfahne in einen Mistkübel gestopft und gesagt: "Wir wollen ein Manderl und ein Weiberl und dann gibt's Kinder. Und dann hat unsere Gesellschaft Zukunft." Die Staatsanwaltschaft Linz wollte daraufhin gegen Gruber ein Verfahren wegen des Verdachts auf Verhetzung einleiten, ein Ansuchen auf Aufhebung seiner Immunität als Abgeordneter wurde im Landtag mit den Stimmen von FPÖ und ÖVP aber abgelehnt.