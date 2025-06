Budapests Bürgermeister trotzt Orbans Pride-Parade-Verbot

Vor drei Monaten legte Ungarns Parlament die gesetzliche Rutsche dafür, die jährlich in Budapest stattfindende Pride-Parade zu verbieten: Alle Versammlungen sollten fortan untersagt werden, die gegen das ungarische LGBTQ-Gesetz verstoßen - dieses 2021 eingeführte Gesetz verbietet Darstellungen von Homosexualität vor Minderjährigen.

Am Donnerstag bestätigte schließlich die ungarische Polizei: Die Pride Parade in Budapest wird verboten, gab die Behörde auf ihrer Internetseite bekannt. „Die Polizei untersagt im Rahmen ihrer Befugnisse für öffentliche Versammlungen die Abhaltung der Versammlung am oben genannten Ort und zur oben genannten Zeit“, hieß es. Die Pride findet schon seit 30 Jahren stets Ende Juni in Budapest statt.

Widerstand in Budapest

Doch die liberale Stadtverwaltung hält dagegen: „Diese Verbotsentscheidung hat keinerlei Bestand“, schreibt der Bürgermeister der Hauptstadt, Gergely Karacsony, auf seiner Facebook-Seite.