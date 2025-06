Schluss mit Sanktionen: Putins neuer bester Freund in Europa

War es ein Versehen, eine politische Panne, oder doch ein schlauer Schachzug des ohnehin mit allen Wassern gewaschenen Premiers? Das Parlament in Bratislava hat am Donnerstag überraschend einen Antrag der rechtsnationalistischen SNS-Partei abgesegnet. Darin wird die Regierung von Premier Robert Fico aufgerufen, keinen Sanktionen gegen Russland mehr zuzustimmen - und zwar auf der gesamten internationalen Ebene, also in der EU, aber auch etwa in UNO, oder NATO. Die SNS sitzt selbst in der vom Linkspopulisten Fico angeführten Regierung, als kleinster Koalitionspartner. Noch am Tag danach herrschte Rätselraten unter den Abgeordneten, wie das Ergebnis zustande gekommen war. Vermutlich weil die liberale Opposition die Sitzung boykottiert hatte und auch andere Abgeordneten einfach abwesend waren. In der Slowakei wächst nach den jüngsten Skandalen rund um Fico und den Missbrauch von EU-Geldern der Widerstand gegen den Premier. Es kommt regelmäßig zu Massenprotesten.