Während Gewitter Handy aufgeladen: Frau (19) vom Blitz getroffen

Dieser Fall aus Russellville, Arkansas lässt aufhören: Wie WHNT News 19 berichtet, wurde die 19-jährige Lisa Henderson in ihrem eigenen Haus vom Blitz getroffen. Henderson hatte während eines Unwetters ihr Handy aufgeladen , was zu dem Unfall führte.

Durch Stromleitung vom Blitz getroffen

Gegenüber dem Medium erklärte die junge Frau, dass sie auf Instagram scrollte, als sie Donnergrollen gehört habe. Anschließend folgte ein lautes Geräusch und sie spürte, wie ihre Finger plötzlich kribbelten und taub wurden. Zudem beklagte sie sich über ein "Klingeln" in ihren Ohren.

"Von meinen Fingern bis hierher hatte ich ein Stechen und so, es fühlte sich an, als hätte ich eine Gabel in eine Lampenfassung gesteckt. Danach konnte ich nichts mehr verstehen und fing an, fünf Minuten lang zu weinen", erklärte Henderson, die ihr Handy nach dem Schlag zu Boden warf. Sie ist sich sicher, dass sie einen noch schlimmeren Schock erlitten hätte, wenn sie das Mobiltelefon nicht aus der Hand geschmissen hätte. Ihr Verlobter rief die Rettung, die die junge Frau ins Krankenhaus brachte.