Ein Katzenbaby mit zwei Gesichtern hat die TikTok-Community im Sturm erobert. Über 48 Millionen Aufrufe verzeichnet das Video, welches drei neugeborene Kätzchen zeigt, eines davon mit einer ungewöhnlichen Anomalie: Es hat zwei Gesichter.

Katzenbaby mit zwei Gesichtern geboren Katzenbesitzer Abdulrauf Musa (26) veröffentlichte die 30 Sekunden lange Aufnahme mit den Worten: "Meine Katze hat ein Junges mit zwei Gesichtern zur Welt gebracht ... :(" Das getigerte Kätzchen verfügt über zwei Mäuler, zwei Nasen und vier Augen, besitzt jedoch nur einen Körper mit vier Pfoten und einem Schwanz. Gegenüber Newsweek erklärte der 26-Jährige: "Laut den Tierärzten haben sie so etwas noch nie gesehen."

Was ist eine Januskatze? Für den deutschen Tierarzt Dr. Johannes Grübl ist diese Fehlbildung hingegen gut bekannt. Auf seiner Webseite beschreibt er einen fast identischen Fall und erläutert, dass es sich dabei um eine sogenannte "Januskatze" handelt – benannt nach dem doppelgesichtigen römischen Gott Janus.

Seltener Gendefekt mit geringen Überlebenschancen "Diese Fehlbildung kann auf zwei Arten verursacht werden. Entweder waren es ursprünglich einmal zwei Embryonen, die sich unvollständig getrennt haben. Dann handelt es sich eigentlich auch um zwei Katzen. Wesentlich häufiger ist aber ein Gendefekt, in dessen Folge es während der Embryonalentwicklung zu Störungen kommt. So werden zwei Gesichter ausgebildet", erklärt der Mediziner. Bei Januskatzen sind bis auf das Gesicht alle inneren Organe nur einmal vorhanden. In den meisten Fällen wurden dabei nicht alle lebenswichtigen Funktionen ausreichend ausgebildet, wodurch die Überlebenschancen stark eingeschränkt sind.

Der Katzenbesitzer berichtete auf TikTok, dass er bereits drei Tierärzte aufgesucht habe: "Sie sagten, die beste Option sei, die Tiere einzuschläfern. Ich würde jedoch lieber zulassen, dass sie auf natürliche Weise sterben, als sie einschläfern zu lassen. Ich tue alles, was ich kann, um ihnen beim Leben zu helfen, aber meine Hoffnung ist nicht sehr groß. 🥹"

Kätzchen hat bereits eine Woche überlebt In einem Update vom 6. Jänner ist zu sehen, dass das Kätzchen nach wie vor am Leben ist und bereits eine Woche überstanden hat. Die Reaktionen der Community sind gespalten. Während viele ihr Mitgefühl zeigen, werfen andere dem Katzenhalter vor, das Jungtier unnötig leiden zu lassen.