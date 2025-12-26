Katzen weckten Ehepaar in brennendem Bauernhof in Vorarlberg
Dank der Warnung der Tiere konnte sich das Paar rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.
Ein Ehepaar in Egg verdankt seinen Katzen möglicherweise das Leben: Am frühen Morgen des 26. Dezember 2025, kurz vor drei Uhr, weckten die Tiere ihre Besitzer, als im Keller des Bauernhofes ein Feuer ausbrach.
Grund für das Feuer, da im Heizraum ausbracht, dürfte falsch entsorgter Asche gewesen sein.
Das aufgeweckte Ehepaar war in der Lage, das Gebäude rechtzeitig zu verlassen, der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst unklar.
