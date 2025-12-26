Katzen weckten Ehepaar in brennendem Bauernhof in Vorarlberg

Ein Ehepaar in Egg verdankt seinen Katzen möglicherweise das Leben: Am frühen Morgen des 26. Dezember 2025, kurz vor drei Uhr, weckten die Tiere ihre Besitzer, als im Keller des Bauernhofes ein Feuer ausbrach.

Grund für das Feuer, da im Heizraum ausbracht, dürfte falsch entsorgter Asche gewesen sein.