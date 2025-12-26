120 Feuerwehrleute bekämpften Wohnhausbrand im Bezirk Liezen

In Landl (Bezirk Liezen) ist am Stefanitag in den Morgenstunden ein Einfamilienhaus in Flammen gestanden. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark entstand enormer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Acht Feuerwehren mit etwa 120 Einsatzkräften gingen gegen den Brand vor.

Beamte des Landeskriminalamts haben die Ursachenermittlung übernommen. Gegen vier Uhr war das Dach des Wohnhauses in Vollbrand gestanden. Die Bewohner versuchten laut Polizei bis zum Eintreffen der Feuerwehr noch selbst, die Flammen mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Während des folgenden Einsatzes der Helfer musste die Landesstraße gesperrt werden.