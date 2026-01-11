Arbeitswoche beginnt mit Warmfront, aber auch Schnee und Glatteis

Der Beginn der Arbeitswoche beschert uns eine Warmfront, die von Westen her über Österreich hinwegziehen wird. Wie Geosphere Austria am Sonntag ankündigte, wird bereits während der Morgenstunden leichter Schneefall in Vorarlberg und dem Tiroler Oberland einsetzen, der sich bis zum Nachmittag entlang der Alpennordseite nach Osten ausbreitet. Mit der Warmfront steigen die Schneefallgrenzen von Westen her ebenfalls rasch an, damit ist nördlich des Alpenhauptkammes tagsüber verbreitet mit gefrierendem Regen auf den noch gefrorenen Böden zu rechnen. Südlich des Alpenhauptkammes bleibt es meist niederschlagsfrei. Ganz im Nordosten geht der Schneefall erst in der Nacht auf Dienstag in Schneeregen oder Regen über. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Frühtemperaturen minus 18 bis minus fünf Grad. Tageshöchsttemperaturen zwischen minus ein Grad im Osten und plus vier Grad im Westen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/onw-images/Alexander Wolf Wenn gefrierender Regen auf eine eiskalten Fahrbahn trifft.

Am Dienstag weiterhin Glatteis Im Norden und Nordosten startet der Dienstag noch mit abklingendem Regen oder Schneefall, bei Schneefallgrenzen zwischen 1.300 und 1.700 Metern. Auf unterkühlten Böden besteht dabei in diesen Regionen weiterhin Glatteisgefahr! Am Vormittag klingt der Niederschlag ab und auch die Wolken lockern auf. Im Westen und Süden ist es gänzlich niederschlagsfrei und tagsüber sonnig. Der Wind weht schwach. Frühtemperaturen zwischen minus zehn Grad in Osttirol und einigen schneebedeckten Tälern und plus zwei Grad in mittleren Höhenlagen im Norden und Osten. Tageshöchsttemperaturen plus zwei bis plus neun Grad, mit den hohen Werten in mittleren Höhenlagen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/BARBARA GINDL Langlaufen wie hier am Hochplateau Ramsau am Dachstein unter Nebel und Sonne.

Am Mittwoch bis plus 10 Grad Zur Wochenmitte befindet sich Österreich unter Zwischenhocheinfluss. In den Niederungen ist mit Nebel und Hochnebel zu rechnen, der sich vor allem im Donauraum und im Osten sehr hartnäckig hält. Abseits ist es anfangs recht sonnig bei nur wenigen Wolken. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her dichtere Wolken auf. Es bleibt aber tagsüber im ganzen Land trocken. Der Wind weht meist nur schwach, im Süden und Westen auch mäßig aus Süd. Frühtemperaturen minus sieben bis plus ein Grad, Tageshöchsttemperaturen minus zwei im Dauergrau bis plus zehn Grad im Sonnenschein.

Am Donnerstag Sonne, Nebel, Wolken In den Niederungen, Becken und in einigen Tälern halten sich am Donnerstag anfangs Nebel bzw. Hochnebel, der sich im Laufe des Vormittags meist lichtet. Vor allem in Kärnten bleibt er aber besonders hartnäckig. Im Donauraum wird die Nebeldecke im Tagesverlauf von Wolken abgelöst. Überall sonst ist es meist sonnig bei kaum Bewölkung. Es ist meist trocken, lediglich im Norden ist in der Früh leichter Regen bzw. gefrierender Regen möglich. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen minus sechs bis plus drei Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel und Sonne zwei bis neun Grad.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Nicole Seiser/TV Hochsteiermark Winter-Sonnenband: Das ist leider nicht überall in Östereich möglich.