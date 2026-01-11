Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Maryland, die vor drei Jahrzehnten in Oklahoma geheiratet hat, traute ihren Augen nicht, als sie die Aufbewahrungsbox ihres konservierten Hochzeitskleides von 1992 zum ersten Mal öffnete. Darin befand sich zwar ein ähnliches, aber nicht ihr eigenes Kleid.

Mutter wollte ihr Hochzeitskleid an Tochter weitergeben Im Interview mit dem lokalen Nachrichtensender News on 6 erklärte Tammy Gaddis, was sie mit ihrem über 33 Jahre alten Kleid vor hatte: "Meine Tochter und ich haben die Box geöffnet, weil sie diesen Sommer heiratet, und wir wollten das Kleid so umgestalten, dass sie es an ihrem Hochzeitstag tragen kann."

Schock nach Öffnen der Box: Kleid wurde verwechselt Doch kaum war die Box geöffnet, bemerkte die US-Amerikanerin schockiert, dass es nicht ihr Hochzeitskleid von 1992 war. Zwar gab es einige Ähnlichkeiten, wie etwa die aufwendige Perlenverzierung an Oberteil und Ärmeln, doch entscheidende Unterschiede ließen keinen Zweifel: "Dieses hier ist sehr voluminös und hat eine angenähte Schleppe. Meine Schleppe war abnehmbar. Sie konnte abgenommen werden, also wusste ich sofort, dass es nicht mein Kleid war", erzählte sie im Gespräch mit News on 6.

Links ist Tammy Gaddis 1992 in ihrem originalen Hochzeitskleid zu sehen. Das Kleid aus ihrer Aufbewahrungsbox ist zwar ähnlich, aber nicht identisch.

Kleid war 33 Jahren in versiegelter Box Vor über 30 Jahren ließ Gaddis ihre Robe professionell reinigen und anschließend in einer Aufbewahrungsbox versiegeln. In ihrer Verzweiflung wollte sie sich an das damalige Unternehmen wenden, das ihr Kleid konserviert hatte, stellte jedoch fest, dass die Firma inzwischen nicht mehr existiert. Auch bei ähnlichen Betrieben fragte sie nach, in der Hoffnung, zumindest irgendeinen Hinweis zu bekommen – bislang vergeblich.

Frau sucht öffentlich nach ihrem originalen Hochzeitskleid Mithilfe der Öffentlichkeit hofft die US-Amerikanerin nun, ihr verschollenes Brautkleid wiederzufinden. "Ich habe einen emotionalen Achterbahnritt hinter mir. Aber im Moment bin ich wirklich hoffnungsvoll, dass vielleicht jemand mein Kleid hat, und dass dies ihr Kleid sein könnte", so Gaddis gegenüber dem Nachrichtensender.