7.000 Euro weg: Braut verliert Hochzeitslocation kurz vor Trauung

Location wurde 3 Wochen vor Hochzeit storniert

In den Wochen vor dem großen Tag mehrten sich Hinweise, die Zweifel weckten: "Als die Zeit näher rückte, schrieben wir ihr eine Nachricht und es dauerte zwei oder drei Wochen, bis sie antwortete", so Kolman. Drei Wochen vor ihrer Hochzeit erhielt die US-Amerikanerin plötzlich eine E-Mail, die besagt, dass ihre Buchung von VRBO storniert wurde. Die Nachricht selbst stammte aber von The Farm LLC, dem Gastgeber-Unternehmen. Man riet Kolman, sich mit VRBO bezüglich einer Rückerstattung in Verbindung zu setzen. Seitens VRBO hieß es jedoch, die Reservierung würde angeblich noch bestehen.