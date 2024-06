Hochzeitsplanerin: „Gäste müssen mit Kosten von 600 bis 3.000 Euro rechnen“

Das kann ich Ihnen ganz genau sagen – der Sprung war zwischen 2014 und 2015. Damals habe ich eine große Hochzeit in Rovinj (Kroatien, Anm.) geplant und gemerkt, wie die Getränkepreise auf einmal anziehen. Auch 2017 war wie 2014 ein starkes Hochzeitsjahr. Ich hatte acht bis zehn Hochzeiten pro Saison und das ist wirklich viel. Da habe ich gemerkt, wie die Preise in die Höhe geschnellt sind. Es war irre.

Ab 30.000 Euro. Früher ist man auch mit 15.000 durchgekommen, aber das ist wirklich lange her. Da war alles im Preisgefüge günstiger. Allein bei den Drucksorten haben wir Angebote bis zu 10.000 Euro. Für Einladungen, Tischkärtchen, Hochzeitsprogramm und so weiter.

Man sollte so feiern, wie man möchte. Meistens wollen die Freunde dann auch dabei sein, kennen einen und können das auch finanziell tragen. Sogar in Kärnten gibt man zwischen 200 und 300 Euro im Schnitt pro Person für den Polterabend aus. Aber es gibt auch welche, die bereit sind, tausende Euro zu zahlen. Das sind dann die, die gut situiert sind.

Es gibt die Vermutung: Sobald Hochzeit draufsteht, sind die Preise geschmalzen. Stimmt das?

Ja, das ist so. Das sehe ich durch meine Erfahrung als Eventplanerin – dort haben wir ein Preisgefüge, das nicht wahnsinnig steigt, sondern eher indexiert ist. Aber bei Hochzeiten ist das Unfaire: Man geht davon aus, dass nur einmal geheiratet wird. Daher lässt sich mit den Preisen pokern. Das ärgert mich wirklich auch, weil ich das Geld meiner Kunden sorgsam vertrete und deshalb oft nachverhandle.

Wo sind Preise ganz besonders kritisch zu beäugen, abgesehen von der Location?

In der Gastronomie und bei Dekoration und Logistik. Da muss man genau schauen, was man um welchen Preis bekommt. Die Schere ist hier sehr groß. Genauso wie bei der Brautmode. Mittlerweile ist es günstiger, sich ein Kleid in Kärnten anfertigen zu lassen, als nach Wien oder Italien zu fahren und eines zu kaufen.

Wo machen Paare eher Abstriche und was ist für sie indiskutabel?

Fast jedes Pärchen möchte Fotos und Film haben. Sind es viele Gäste, braucht es oft zwei Fotografen. Gespart wird eher beim Blumenschmuck. Wo keiner spart, ist bei Essen und Getränken. Das Geheimrezept einer Hochzeit ist nämlich nicht nur, dass die Leute sich gut unterhalten, sondern dass sie gut essen und gekühlte Getränke haben. Ich sage immer: Wir brauchen bei jeder Agape eine bestimmte Anzahl an Reinlingen, die Kärntner Spezialität. Denn da ist Zucker drin und mit dem verträgt sich der Alkohol besser. Man will ja keine Betrunkenen, bevor man zur Feierlichkeit übergeht.

Macht Sie das skeptisch, wenn Paare ihre Eheschließung zu sehr inszenieren?

Ich bin so lange am Markt und hatte noch kein einziges Pärchen, bei dem das so war. Ich habe noch bei jeder Hochzeit Tränen geweint, weil sie mich ehrlich berührt haben. Trotzdem weiß ich, was Sie ansprechen. Die Pärchen, die nur für Bilder oder Instagram heiraten und die es mittlerweile wirklich gibt. Aber in 20 Jahren habe ich das selbst nicht erlebt. Gott sei Dank.