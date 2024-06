Hochzeit, Babyparty und Co: Wenn sich Gäste die teuren Feste nicht mehr leisten

Das Handy leuchtet auf, vibriert einmal, zweimal, dreimal. Nachrichten schießen im Sekundentakt auf das Display. „Sie wurden hinzugefügt“, steht da. Zu einer neuen Chatgruppe, die den Titel „Babyparty“ trägt. Die Verwirrung ist groß – erst vor vier Wochen wurde dasselbe ungeborene Baby mit einer Gender Reveal Party zelebriert. Also einer Feier, die das Geschlecht des Kindes (es ist ein Bub) mit großer Inszenierung verkündet.

Eine Location wurde gemietet, Geschenke auf dem Gabentisch platziert, Ballons mit Pfeil und Bogen zum Platzen gebracht, der darin verborgene hellblaue Staub freigesetzt. Ein Fotograf hielt das Spektakel fest, machte Nahaufnahmen, als die Gäste die mehrstöckige Torte mit babyblauer Cremefüllung verspeisten. Kosten für die Veranstalter: Locker tausend Euro. Kosten für mich: Ein knapper Hunderter. Man schenkt ja gerne, freut sich mit seinen Liebsten, will nichts verpassen. Summieren sich die großen Feste (heuer stehen noch zwei Hochzeiten, eine Baby- und eine Namensparty, also eine Taufe ohne religiöses Gedöns, an), kommt man aber ins Rechnen.