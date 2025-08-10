Ein gruseliger Fund aus den USA bringt die Plattform Reddit zum Rätseln: Userin "vitaminmm" postete ein Foto in den Thread "weird" (zu Deutsch: seltsam), auf dem ein eingeritzter Satz in einem Holzschrank in ihrem Schlafzimmer zu sehen ist. "Auf der Rückseite unseres Kleiderschranks (Hausbaujahr 1924) gefunden", heißt es in dem Beitrag. Die eingeritzten Worte bringen die User und Userinnen zum Erschaudern.

Mysteriöser Fund auf Kleiderkasten In das Holz an der Rückseite des Vintage-Möbelstücks sind die folgenden Worte grob gekratzt zu sehen:

"Ein roter Fluss verstopft meine Augen, während ich tiefer in die Verzweiflung und den Tod gleite."

Die User und Userinnen auf Reddit spekulieren, dass der Kasten einem "traurigen Teenager" gehört haben muss. Auch die Theorie, dass sich jemand in dem Kasten das Leben genommen hätte, kam zur Sprache. Andere Nutzer und Nutzerinnen bezweifeln jedoch, dass der Fund echt sei, weil die Kratzer im Holz "zu frisch" aussehen würden.

Familie zog in neues Haus Madeleine Jones (= Reddit-Userin "vitaminmm") und ihre Familie zogen vor einem Jahr in ihr neues Zuhause in Arlington, Massachusetts. Als sie die Wörter auf dem Kasten entdeckte, lief ihr ein Schauer über den Rücken: "Ich fand das total gruselig", schilderte sie gegenüber Newsgeek. Jones dachte zuerst, dass es sich um einen Liedtext handeln könnte, war jedoch nicht in der Lage, passende Lyrics ausfindig zu machen. "Wer könnte 1,5 Meter von so etwas entfernt schlafen", erklärte die Frau weiter, die nach dem Fund über schlaflose Nächte klagte. Was genau hinter dem Zitat steckt, ist bis dato unklar.

Schlechter Scherz einer Teenagerin? Sie postete deswegen das Foto auf Reddit, um Antworten zu bekommen. Dort erzählten unter anderem auch einige User und Userinnen, dass sie selbst als Teenager komische oder schockierende Nachrichten in ihre Möbelstücke geritzt hatten, um ihr Umfeld zum Gruseln zu bringen. "Ich habe mit unseren Nachbarn gesprochen, die seit den 1970er Jahren nebenan wohnen, und sie haben mir erzählt, dass sich in den 70er- und frühen 80er-Jahren drei Töchter unser Schlafzimmer geteilt haben, das maximal 9,3 Quadratmeter groß ist", sagte Jones weiter. Die Tatsache, dass sich ein paar Jugendliche nur einen Streich erlaubt haben, klingt nicht unwahrscheinlich. Außerdem seien noch weiter Dinge wie "Eileen 84" und "Ich liebe Gary" im Schrank eingeritzt. Das Wort Gary wurde wieder durchgestrichen.