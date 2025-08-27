Die Influencerin Sina, im Netz besser bekannt als "sinaundleeli" teilt auf TikTok und Instagram mit rund 60.000 Followern Einblicke in ihren Alltag. Im Mittelpunkt steht ihre Tochter Leeli (1). Zuletzt sorgte sie allerdings für Kritik, nachdem sie ihrem Kind angeblich die Haare rot gefärbt und sie mit in ein Tattoostudio genommen haben soll.

Nun sorgte die Content Creatorin erneut für Empörung: Auf TikTok zeigte sie den stark verschmutzten Kinderwagen ihrer Tochter. Nach zahlreichen Meldungen durch User wurde ihr Profil inzwischen vorübergehend gesperrt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © sinaundleeli (TikTok) So soll der Buggy ihrer kleinen Tochter ausgesehen haben, bevor sich die Influencerin einen neuen zugelegt hat.

Kinderwagen sieht "ranzig" aus In dem mittlerweile nicht mehr verfügbaren Originalvideo zeigt die Influencerin ihren hellgrauen Buggy, dessen Sitzfläche stark verschmutzt ist und zahlreiche dunkle Flecken aufweist. An der Falte des Klappverdecks klebt eine weiße Masse, die an geschmolzene Eiscreme oder ausgelaufenen Joghurt erinnert.

Die Influencerin erklärt in dem Clip: "Mir war es einfach wichtig in letzter Zeit, andere Sachen zu kaufen als einen neuen Kinderwagen, obwohl der hier – zugegeben – schon ganz schön ranzig aussieht."

Sechs Kinderwägen in 1,5 Jahren gekauft In den vergangenen 1,5 Jahren habe sie bereits sechs Kinderwägen gekauft, da diese sehr schnell verschmutzten und sie laut eignen Angaben keine Lust hat, diese zu reinigen. Alle wurden zuvor gebraucht auf einer Auktions-Plattform erworben, so die TikTokerin.

User äußern Kritik Einige TikTok-Creator haben auf das Video reagiert, sodass Ausschnitte davon noch im Netz kursieren. In den Kommentarspalten äußern Nutzer ihren Unmut: "Ich war so unfassbar schockiert"

"Eklig, so was"

"Widerlich, einfach nur widerlich"

"So darf niemals ein Kinderwagen aussehen ..."

"Ich bin ehrlich, ich bin für gebrauchte Sachen kaufen und so, aber man geht mit den Sachen gut um und das Ding ist komplett verschimmelt und voll mit Essensresten"

Was ist "Rage Bait"? So manche User vermuten, die Influencerin habe den Buggy absichtlich verschmutzt: "Das stimmt niemals, dass der Kinderwagen so dreckig war ... sie hat den 100 % so dreckig gemacht, um Aufmerksamkeit zu kommen .. 🤔", kommentiert eine Nutzerin auf TikTok. Möglich, dass die TikTokerin sogenanntes "Rage Bait" betreibt. Dabei handelt es sich um Online-Inhalte, die absichtlich Empörung oder Wut bei den Zuschauenden auslösen sollen, um Interaktionen und Reichweite zu steigern.