Schädliche Kinder-Buggys: 5 von 12 Modellen fielen im Test durch

Bei mehreren Modellen wurden in den Sitzbezügen Fluorverbindungen gefunden. "Diese Substanzen sind seit 2020 verboten", sagte VKI-Projektleiter Christian Undeutsch. "Sie sind schädlich für die Umwelt und können auf Umwegen auch in den menschlichen Organismus gelangen."

Nur drei Buggys erhielten bei der kindgerechten Gestaltung eine gute Bewertung

Bei zwei Buggys wurde außerdem Naphthalin nachgewiesen, und zwar mehr als das Zeichen "Geprüfte Sicherheit" erlaubt. "Naphthalin steht im Verdacht, Krebs zu erregen", so der Konsumentenschützer. Und das in einem Sitzbezug festgestellte Flammschutzmittel TCPP sei aus dem gleichen Grund "zumindest in Kinderspielzeug bereits verboten".

Nur drei der zwölf Buggys erhielten bei der kindgerechten Gestaltung eine zumindest gute Bewertung. Viele Modelle sind laut VKI falsch bemessen. Einige weisen eine zu kurze Rückenlehne auf, weswegen für den Kopf eine Stütze fehlt. Bei einem weiteren Buggy passe der Sitz nur für Kinder bis zum Alter von eineinhalb Jahren. Bei zwei anderen Modellen seien die Sitzflächen hingegen viel zu lang gewesen: Selbst Dreijährige könnten sich in diesen Buggys nicht mit dem unteren Rücken anlehnen. Zudem verfügte kein einziger der getesteten Buggys über mitwachsende Fußstützen.