Geheimer Code: Influencer verrät Mega-Spartipp bei Hotelbuchungen

Der Influencer Jaideep Patil, auf Instagram auch als traveltipswithjay bekannt, erstaunt seine 366.000 Follower und Followerinnen immer wieder mit außergewöhnlichen Reisetipps . In seinen Videos geht es dabei vorwiegend nicht darum, welche Geheimspots man aufsuchen sollte, sondern eher darum, wie man ordentlich Geld sparen kann.

URL ändern und Hunderte Euro sparen

Patil enthüllt in einem seiner letzten Videos etwa einen simplen, aber effektiven Spartrick: Dabei kann man über bekannte Buchungsplattformen (Expedia, Booking & Co.) durch die einfache Abänderung der Website-URL bereits mehrere Hundert Euro sparen. Im vorgeführten Beispiel stehen luxuriöse Hotels im Mittelpunkt – diese sind für viele meist nicht leistbar, könnten aber durch diese Funktion womöglich doch in den "kulanten Buchungsrahmen" fallen.