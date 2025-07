Was ist passiert?

Die 33-Jährige äußerte sich am Montagmorgen erneut zu dem Vorfall: "Ich fühle mich zu Hause gerade überhaupt nicht sicher." Zwei vermeintliche Kammerjäger betraten vergangene Woche zur Schädlingsbekämpfung das Zuhause ihrer Familie. Bereits von Anfang an kamen ihr die beiden Männer verdächtig vor: "Die haben in jede Schublade geschaut, das war mir schon sehr suspekt", berichtete die Unternehmerin auf Instagram.