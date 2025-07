Briefkastenfirmen in Dubai

Viele der Betroffenen nutzen gezielt Briefkastenadressen im Ausland, etwa in Dubai, um sich der Steuerpflicht in Deutschland zu entziehen. In Dubai locken keine Einkommensteuern, luxuriöse Lebensbedingungen und einfache Visumsbedingungen. In vielen Fällen jedoch ist der Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten rein formell: Die Influencer melden sich dort lediglich an, leben aber weiterhin überwiegend in Deutschland, oft auch dokumentiert durch ihre Social-Media-Inhalte.