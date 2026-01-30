Knapp sechs Millionen Menschen folgen Shirley Raines auf TikTok. Die US-Amerikanerin war dafür bekannt, sich für obdachlose Menschen einzusetzen und sie mit Mahlzeiten und Hygieneprodukten in ganz Los Angeles und Nevada zu versorgen. Jetzt trauern ihre Fans um die selbstlose Frau, die mit nur 58 Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde.

Influencerin setze sich für obdachlose Menschen ein Raines liebte, es Menschen in Not zu helfen, weil sie bereits selbst Erfahrungen damit gemacht hatte. 1990 lebte sie auf der Straße und musste nicht nur mit der Obdachlosigkeit zurecht kommen, sondern auch mit einem weiteren schweren Schicksalsschlag. Ihr zweijähriger Sohn, Demetrius J. Stephens Jr., verstarb damals an einer versehentlichen Vergiftung mit Medikamenten, während er bei Raines Großmutter übernachtete. Die US-Amerikanerin konnte die vermeintliche Schuld, die sie sich selbst an dem Tod ihres Kindes gibt, nie verkraften.

Raines bekam daraufhin weitere Kinder, zog nach Inglewood (Kalifornien) und arbeitete beim Notruf. Sie war zudem als Fitnesstrainerin und Arzthelferin tätig, ehe sie 2017 die Wohltätigkeitsorganisation Beauty 2 The Streetz gründete und auf Social Media ihre Arbeit dokumentierte. Sie half obdachlosen Menschen dabei, eine warme Mahlzeit, Hygieneprodukte, Kleidung oder einen Haarschnitt zu bekommen und wurde für ihre Unterstützung im Netz gefeiert.

zu bekommen und wurde für ihre Unterstützung im Netz gefeiert. Raines veranstaltete zudem regelmäßig Events für Menschen in Not. Unter anderem in der Skid Row, einem Stadtviertel in Los Angeles, das eine besonders hohe Obdachlosen-Rate aufweist. Doch jetzt müssen ihre Fans stark sein, denn wie TMZ berichtet, wurde die Frau am Dienstagabend leblos neben ihrem Bett in ihrem Haus in Henderson aufgefunden.

Der Verein von Raines bestätigte den Tod auf Instagram: "Mit tiefer Trauer und schwerem Herzen gibt Beauty 2 The Streetz den Tod unserer geliebten Geschäftsführerin und Gründerin Shirley Raines bekannt, die vielen liebevoll als Ms. Shirley bekannt war. Ms. Shirley widmete ihr Leben dem Dienst an anderen und hatte einen unermesslichen Einfluss auf Obdachlosengemeinschaften in ganz Los Angeles und Nevada. Durch ihren unermüdlichen Einsatz, ihr tiefes Mitgefühl und ihr unerschütterliches Engagement nutzte sie ihre einflussreiche Medienplattform, um den Bedürftigen eine Stimme zu geben und einigen der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen Würde, Ressourcen und Hoffnung zu schenken." Die offizielle Todesursache ist bis dato nicht bekannt. Die Familie der Toten geht jedoch nicht von einem Fremdverschulden aus.

Fans und Stars verabschieden sich Für ihre Arbeit wurde die Content Creatorin 2021 von CNN zur Heldin des Jahres gekürt, 2025 erhielt sie den Social Media Personality Award der Bürgerrechts- und Menschenrechtsorganisationen NAACP. Ihre Fans sind von dem plötzlichen Ableben der 58-Jährigen fassungslos und teilen Beleidsbekunden auf Social Media. Sängerin SZA kommentierte auf Instagram: "Neinnnn, was zum Teufel?? Nicht Miss Shirley!!! Verdammt nochmal 😩 ICH BIN SAUER!!!! Wir lieben dich, Queen! Danke, danke, danke😢😔💔"