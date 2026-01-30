Tochter "Lulu" (6) von Influencerin an seltener Erkrankung verstorben
Seit dem 31. Oktober wurde es unerwartet still auf dem Instagram-Account der australischen Influencerin Erin Oudshoorn. Am 28. Jänner meldete sie sich dann erstmals wieder bei ihren rund 24.800 Followern mit einer Nachricht, die ihre Community zutiefst erschütterte: Ihre sechsjährige Tochter Luella, von allen liebevoll "Lulu" genannt, ist nach einem langen Kampf mit ihrer schweren Erkrankung gestorben.
"Es gibt einfach nicht genug Worte, um unsere Qualen auszudrücken. Unser kleines Mädchen ist weg", schreibt Oudshoorn unter einem Bild, das zeigt, wie Luella, Mutter Erin und Vater Dave sich an den Händen halten.
An ihren Handgelenken tragen alle drei das gleiche Armband mit einem Unendlichkeitszeichen. Im Alter von sechs Jahren und drei Monaten ist "Lulu" friedlich in den Armen ihrer Eltern verstorben.
West-Syndrom: Mädchen litt an seltener Form von Epilepsie
Über Jahre hinweg teilte die zweifache Mutter in den sozialen Medien Einblicke in den Alltag mit ihrer Tochter, die seit ihrer frühen Kindheit an einer seltenen und unheilbaren Form von Epilepsie litt. Bereits mit elf Wochen erhielt Luella die Diagnose West-Syndrom und hatte seither mit schweren Anfällen, Krämpfen und Entwicklungsverzögerungen zu kämpfen.
Bis zu 250 Anfälle täglich
Wie The Sun berichtet, hatte das Mädchen zeitweise bis zu 250 Anfälle pro Tag. Im Oktober berichtete Oudshoorn auf Instagram, dass ihr Kind an einer Lungenentzündung erkrankt sei, daraufhin folgten Wochen mit starkem Husten, hohem Fieber, kaum Appetit und starker Lethargie.
Laut dem Krankenversicherer AOK ist das West-Syndrom, auch als BNS-Epilepsie bekannt, ein seltenes, aber schwerwiegendes Epilepsie-Syndrom, das vor allem im Säuglingsalter zwischen dem dritten und zwölften Lebensmonat auftritt.
Community trauert um "Lulu"
Oudshoorn nutzte ihre Reichweite, um Aufmerksamkeit für diese seltene Form der Epilepsie zu schaffen und anderen Betroffenen Mut zu machen. Auf Instagram finden sich tausende Beileidsbekundungen, darunter auch diese berührenden Worte:
- "Es tut mir so unendlich leid für euren Verlust. Es gibt keine Worte, die in dieser Zeit helfen könnten. Aber Lulu hat einen großen und bleibenden Eindruck in dieser Welt hinterlassen. Ich sende euch ganz viel Liebe."
- "Wir sind so unendlich traurig. Wir haben Luellas Weg verfolgt und gesehen, wie ihr mit allem, was ihr hattet, für sie gekämpft habt."
- "Erin & Dave, es tut mir so leid. Lulu hat das Leben aller erhellt, sie war ein Engel auf Erden."
