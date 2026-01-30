Seit dem 31. Oktober wurde es unerwartet still auf dem Instagram-Account der australischen Influencerin Erin Oudshoorn. Am 28. Jänner meldete sie sich dann erstmals wieder bei ihren rund 24.800 Followern mit einer Nachricht, die ihre Community zutiefst erschütterte: Ihre sechsjährige Tochter Luella, von allen liebevoll "Lulu" genannt, ist nach einem langen Kampf mit ihrer schweren Erkrankung gestorben.

Tochter (6) von Influencerin verstorben "Es gibt einfach nicht genug Worte, um unsere Qualen auszudrücken. Unser kleines Mädchen ist weg", schreibt Oudshoorn unter einem Bild, das zeigt, wie Luella, Mutter Erin und Vater Dave sich an den Händen halten. An ihren Handgelenken tragen alle drei das gleiche Armband mit einem Unendlichkeitszeichen. Im Alter von sechs Jahren und drei Monaten ist "Lulu" friedlich in den Armen ihrer Eltern verstorben.

West-Syndrom: Mädchen litt an seltener Form von Epilepsie Über Jahre hinweg teilte die zweifache Mutter in den sozialen Medien Einblicke in den Alltag mit ihrer Tochter, die seit ihrer frühen Kindheit an einer seltenen und unheilbaren Form von Epilepsie litt. Bereits mit elf Wochen erhielt Luella die Diagnose West-Syndrom und hatte seither mit schweren Anfällen, Krämpfen und Entwicklungsverzögerungen zu kämpfen.

Bis zu 250 Anfälle täglich Wie The Sun berichtet, hatte das Mädchen zeitweise bis zu 250 Anfälle pro Tag. Im Oktober berichtete Oudshoorn auf Instagram, dass ihr Kind an einer Lungenentzündung erkrankt sei, daraufhin folgten Wochen mit starkem Husten, hohem Fieber, kaum Appetit und starker Lethargie.

Was ist das West-Syndrom? Laut dem Krankenversicherer AOK ist das West-Syndrom, auch als BNS-Epilepsie bekannt, ein seltenes, aber schwerwiegendes Epilepsie-Syndrom, das vor allem im Säuglingsalter zwischen dem dritten und zwölften Lebensmonat auftritt.