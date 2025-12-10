Mehr als 198.000 Menschen folgen dem Influencer Alessandro Antonicelli, der vor allem für seinen Fitness-Content bekannt war. Mit seinen Beiträgen motivierte er seine Fans dazu, ins Gym zu gehen und ihr Training zu absolvieren. Im August 2023 kam jedoch die Schockdiagnose: Bei Antonicelli wurde ein chondroblastisches Osteosarkom diagnostiziert, das eine sehr seltene Form eines bösartigen Knochentumors beschreibt.

Krebstherapie half Influencer nicht Antonicelli kämpfte gegen die Krankheit, die auch unter dem Begriff Osteosarkome bekannt ist, an und versuchte, niemals die Hoffnung zu verlieren. Der Content Creator unterzog sich einer Chemotherapie und im Dezember 2023 wurden Antonicelli sein gesamter Oberschenkelknochen, seine Knie- und Hüftgelenke sowie ein Teil seines Quadrizepsmuskels operativ entfernt.

sowie ein operativ entfernt. Im August 2024 entdeckten die Ärzte zwei neue Metastasen, woraufhin er sich einer Strahlentherapie am nationalen Krebsinstitut in Mailand unterzog. Doch zwei Jahre später, am 6. Dezember 2025, bekamen die Fans eine traurige Nachricht: Alessandro Antonicelli hat mit nur 26 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren.

Familie verkündet Tod auf Instagram "Heute ist die Welt ein bisschen leerer: Ale ist von uns gegangen, frei von Schmerzen, und hat den Frieden gefunden, den er verdient hat. Wir wissen, wie sehr ihr ihn geliebt und unterstützt habt, aber jetzt bitten wir euch, dieser schmerzhaften Zeit, die seine Familie, seine Freundin und seine Freunde durchleben, Respekt zu zollen", heißt es unter einem Instagram-Beitrag, in dem der Spruch "Das Leben ist immer lebenswert" steht.

Spendenkonto eingerichtet "Wir werden sein Projekt "F*ck Cancer" mit derselben Entschlossenheit weiterführen, die er uns gelehrt hat: Das hätte er gewollt, und es ist die wahrhaftigste Art, ihn am Leben zu erhalten", heißt es unter dem Bild weiter. Auf der GoFundMe-Seite steht über sein Projekt: "Trotz des Engagements der Ärzte und der Kraft, mit der Ale jede Therapie angegangen ist, hat die Behandlung in seinem Fall nicht funktioniert. Genau aus diesem Grund lag ihm die Unterstützung der Forschung nach neuen Therapien gegen Osteosarkome sehr am Herzen, in der Hoffnung, dass diese eines Tages andere Leben retten können." Bisher wurden mehr als 334.300 Euro gesammelt.