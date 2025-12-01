Fitness-Influencer mit nur 30 Jahren plötzlich verstorben

Mehr als 43.800 Menschen folgen Dmitry Nuyanzin auf Instagram. Auf der Plattform dokumentiert der Influencer seinen Alltag als Fitnesstrainer und gibt Tipps, wie man erfolgreich abnimmt oder Muskelmasse aufbaut. Doch nun wurden traurige Nachrichten bekannt: Nuyanzin ist mit nur 30 Jahren verstorben.

Influencer aß nur mehr Fast Food Dmitry Nuyanzin aus Orenburg hat vor seinem Tod im Rahmen einer "Challenge" wochenlang nur Junk-Food gegessen, um seine Fans zu motivieren, gemeinsam mit ihm abzunehmen. Der 30-Jährige, der russischen Medienberichten zufolge bis zu 10.000 Kilokalorien pro Tag zu sich nahm, wollte mindestens 25 Kilogramm zunehmen, um dann zu zeigen, wie schnell er wieder abnehmen kann.

10 Kilogramm in 4 Wochen zugenommen "Zum Frühstück esse ich einen Teller Gebäck und ein halbes Stück Kuchen. Zum Mittagessen gibt es 800 Gramm Teigtaschen mit Mayonnaise. Tagsüber esse ich vielleicht Chips, und zum Abendessen gibt es einen Burger und zwei kleine Pizzen", erklärte er in einem Video vom 21. Oktober. Der Trainer hatte am 18. November das letzte Video veröffentlicht, in dem 103 Kilogramm wog – der Influencer nahm in einem Monat knapp zehn Kilogramm zu. Der Influencer versprach in einem neuen Abnehmkurs, Kunden und Kundinnen, die mehr als 100 Kilogramm wogen und bis zum Jahreswechsel mindestens zehn Prozent ihres Gewichts verlieren, 10.000 Rubel (cica 110 Euro) zu zahlen.

Was war die Todesursache? "Mein Mann ist an einem Herzstillstand gestorben, der Krankenwagen kam aber zu spät", erklärte Alina Nuyanzin, die Frau des Verstorbenen, gegenüber RIA Novosti. "Vor ein paar Tagen fing er an, sich unwohl zu fühlen und über Brustschmerzen zu klagen. Er hatte in letzter Zeit viel gegessen und viel Sport getrieben. Man hat mir gesagt, so etwas könne Sportlern passieren." Der Influencer und seine Frau hatten sich erst vor einem Jahr das Jawort gegeben.

Mehrere Medien berichteten, dass der 30-Jährige durch seine Abnehm-Challenge verstorben sei, dies dementiert seine Ehefrau jedoch. Alina Nuyanzin erklärte, dass sie alle Publikationen verklagen wird, die diese Falschmeldung verbreiteten. Ihr Mann sei an einem Herzstillstand gestorben. Am 25. November wurde der Content Creator zu Grabe getragen: "Er war ein guter Mensch, es ist sehr schade um ihn“, berichtete Igor, ein Bekannter von Nuyanzin, gegenüber aif.ru.