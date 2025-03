Nun wurde publik, dass der 26-Jährige leblos in einer Poststelle in Los Angeles entdeckt wurde.

Ein weiteres Standbein hatte sich der YouTuber laut dem Promi-Magazin People mit seiner eigenen Produktionsfirma Iced Entertainment sowie einer Bekleidungsmarke. Amerikanischen Medienberichten zufolge wurde Enewally unter Berufung auf die Gerichtsmedizin des Los Angeles County am 14. März tot in einer Poststelle aufgefunden.

Ein Familienmitglied bestätigte TMZ gegenüber seinen Tod und hat um Privatsphäre für die Familie gebeten. Freude und Fans sind erschüttert und drücken in den sozialen Medien ihr Mitgefühl aus. "Ich kann es einfach nicht glauben, wir haben doch erst am Donnerstag miteinander telefoniert" oder "Vielen Dank für all die Kindheitserinnerungen, ich verfolge dich seit 2018. Du hattest wirklich einen großen Einfluss auf unser Leben. Wir werden dich vermissen, Phil, RIP." heißt es etwa unter seinem letzten YouTube-Video.

P2istheName wollte aus Los Angeles wegziehen

Besonders tragisch: Enewally plante, von Los Angeles nach Atlanta zuziehen, packte bereits Umzugskisten und teilte vor zwei Wochen einen Vlog mit dem Titel: "Warum dies mein letzter Monat in Los Angeles ist ... 💔"

In dem Video wird der 26-Jährige konkreter: "Ich habe mein ganzes Leben in Los Angeles verbracht. Ich habe das Gefühl, dass ich an einem Punkt bin, an dem ich neue Leute kennenlernen muss."