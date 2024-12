"Der Jahresrückblick zeigt, dass die Österreicher YouTube sowohl zur Information als auch zur Unterhaltung nutzen. Außerdem sieht man den sehr erfreulichen Trend, dass heimische Inhalte und lokale Creator sehr stark in den Top Videos vertreten sind. Dass das diesjährige Top Video von dem Tiroler Fabio Wibmer stammt, ist ein sehr schönes Beispiel dafür", sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher YouTube Austria.

Das haben die Top-Videos des Jahres im Allgemeinen und speziell der Erfolg von Fabio Wibmer gezeigt. Ronaldo, der #1 Creator in Österreich, ist erst vor drei Monaten auf YouTube gestartet. Er konnte mittlerweile über 70 Millionen Abonnenten gewinnen und hat deutlich gezeigt: Nie war Erfolg auf YouTube schneller möglich als heute, dank Shorts und Multi Format Strategie."

Auch der YouTube Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Andreas Briese, sieht regionalen Content als wichtiges Sprungbrett für den Erfolg: "YouTube bietet insbesondere lokalen Creators eine Plattform und ein Tor in die Welt.

"Top Videos" zeigen die Vielfalt der Inhalte auf YouTube in 2024

Die "Top Videos" sind eine bunt gemischte Liste zu verschiedenen Themen. Das Video auf dem ersten Platz zeigt den Österreicher Fabio Wibmer bei seinem Stunt auf der Streif in Kitzbühel. Außerdem schafften es das Opernball-Video von dem österreichischen Satire-Reporter Peter Klien, Videos zum Fußballmatch Niederlande vs. Österreich sowie der kontroverse "Anzeigenhauptmeister" aus Deutschland in das Ranking.

"Es ist wirklich beeindruckend, dass man es hierzulande mit einem österreichischen Video schaffen kann, die Nummer eins zu werden. Bei der riesigen Menge an Content ist es etwas Besonderes, so herauszustechen und ganz oben zu stehen. Das ist eine große Ehre, auf die ich sehr stolz bin", so Fabio Wibmer.