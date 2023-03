Cristiano Ronaldo stellt neuen Weltrekord auf

Cristiano Ronaldo ist mit seinem 197. Länderspiel-Einsatz zum alleinigen Rekordnationalteamspieler aufgestiegen. Bisher teilte sich der 38-jährige Portugiese den Weltrekord mit gleichaltrigen Stürmer Bader Al-Mutawa, der im Juni 2022 seinen 196. und bisher letzten Einsatz für Kuwait absolviert hat. Ronaldo stand am Donnerstag beim Auftakt in der EM-Qualifikation in Lissabon gegen Liechtenstein in Portugals Startelf.