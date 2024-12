YouTube-Star MrBeast , mit bürgerlichem Namen Jimmy Donaldson, hat für seine neueste Show "Beast Games" in Zusammenarbeit mit Amazon eine komplette Stadt gebaut. Die Spieleshow startet am 19. Dezember auf Amazon Prime.

Der Creator, der für seine kostspieligen Projekte bekannt ist, schrieb dazu auf dem Kurznachrichtendienst X : „Wir haben 14 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 13,35 Millionen Euro) ausgegeben, um eine Stadt auf einem Feld zu bauen, in der die Teilnehmer der ‘Beast Games’ leben und gegeneinander kämpfen können.“

Die eigens errichtete Stadt umfasst mehrere Gebäude, Häuser, einen Basketballplatz und Parks und befindet sich auf einem verlassenen Flughafenareal in Kanada. Insgesamt beliefen sich die Produktionskosten der Show auf mehr als 95 Millionen Euro , 13 Millionen Euro kostete der Bau der Stadt.

Aber nicht nur dort wurde gedreht - ein Teil der Dreharbeiten fand in einem Stadion in Las Vegas statt. Um die Dreharbeiten ungestört durchführen zu können, wurde vom 21. August bis zum 6. September 2024 ein Flugverbot über dem Areal verhängt.

Kritik an Mega-Projekt

Umweltaktivisten kritisierten den Bau der Stadt auf einem ungenutzten Flughafenareal in Toronto, da für die Dreharbeiten erhebliche Eingriffe in die umliegende Natur erforderlich gewesen seien. Zudem werfen einige Kommentatoren die Frage auf, ob ein solches Projekt mit seinen hohen Kosten und Ressourcenverbrauch in Zeiten globaler Herausforderungen wie Klimawandel und sozialer Ungleichheit angebracht ist.