Mr. Beast schrottet Lamborghini mit Klebeband und erntet Kritik

Mr. Beast gehört mit seinen 319 Millionen Fans zu den bekanntesten YouTube-Stars weltweit und ist vor allem für seine zahlreichen Challenges oder Stunts bekannt. Mit Erfolg, denn James Stephen Donaldson , wie der Content Creator mit bürgerlichem Namen heißt, führt 2024 sogar die Forbes-Liste der Top Creator mit einem Vermögen von 85 Millionen US-Dollar an.

Doch mit seiner aktuellen Challenge hat sich der 26-Jährige alles andere als beliebt gemacht. Der Content Creator stellte sich die Frage, wie viel Klebeband er bräuchte, um einen Lamborghini zum Stillstand zu bringen . In einem 14-sekündigen Video zeigt er, wie das Fahrzeug gegen mehrere Rollen Klebeband fährt. Nach 25.000 Rollen war Schluss und der Wagen blieb mit einer beschädigten Motorhaube stehen.

Mehrere Vorwürfe gegen Mr. Beast

In den letzten Monaten sorgte der YouTuber immer wieder für Schlagzeilen. Nachdem eine Mitarbeiterin von Donaldson, die wegen Sextings mit Minderjährigen in Verruf geriet, wurde der Influencer unter anderem auch vorgeworfen, dass er eine Show unter menschenunwürdigen Zuständen gedreht habe. Außerdem war von Manipulation die Rede, wovon ein angeblicher ehemaliger Mitarbeiter des Content Creators in einem Video im August berichtete.