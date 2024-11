Über 14 Millionen Menschen folgen Kai Cenat auf der Videoplattform TikTok und dem Streamingportal Twitch. Der 22-jährige US-Amerikaner veröffentlicht vor allem Videos zu Online-Gaming oder hängt mit anderen Stars wie der Kardashian-Familie, Schauspieler Kevin Hart oder Sängerin Ice Spice ab. Seine Fans sind von dem Content Creator überzeugt, der nun einen Schritt weiter gehen will: Kai Cenat möchte aus dem Weltall streamen.

Elon Musk soll Kai Cenat ins Weltall bringen

In einem Stream vom 9. November richtete der YouTuber seinen Wunsch an den Millardär und Tesla-Chef Musk, der unter anderem auch das Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet hat: "Ich möchte der Erste sein, der im Weltall streamt und sagt: 'Yo Chat'", erklärt Cenat in der Aufnahme. Ihm sei bewusst, dass das Risiko besteht, dass er dabei sterben könnte.

Auch auf X richtete er seinen Wunsch erneut an den Unternehmer und schreibt dazu: "Ich glaube, du bist die einzige Person, die mir helfen kann, dieses Ziel zu erreichen – lass uns Geschichte schreiben."