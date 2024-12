Streamer des Jahres 2024

IShowSpeed darf sich dieses Jahr besonders freuen, er hat den "Streamer of the Year"-Award erhalten. Er fiel dieses Jahr vor allem durch seine internationalen Streams auf, in denen er sich beim Bereisen verschiedener Länder zeigte und mit seinen Fans interagierte. Sogar in Österreich war der 19-Jährige zu Besuch, was zu einem regelrechten Ausnahmezustand in Wien geführt hat.