Viel Luft nach oben in der heimischen Spielebranche

Eine am Dienstag präsentierte Studie attestiert der österreichischen Spiele-Wirtschaft ein durchaus beeindruckendes Wachstum. Die Zahl der Unternehmen hat in den vergangenen sechs Jahren um mehr als 70 Prozent zugenommen. Die Branche stecke aber noch im Anfangsstadium, sagt Alfred Harl, Obmann des Fachverbands UBIT in der Wirtschaftskammer, der unter anderem die österreichische IT-Branche und damit auch die Spieleentwickler vertritt. "Es gibt noch viel zu tun."