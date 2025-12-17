Mehr als 2,6 Millionen Menschen folgen Tucker Genal auf TikTok. Auf der Plattform teilte er aktuelle Trends und witzige Videos. Häufig waren auch seine drei Brüder Carson, Connor und Hudson dabei. Doch nun wurden traurige Nachrichten bekannt: Wie die Behörden in Los Angeles bestätigen, verstarb Tucker Genal am 11. Dezember in seinem Apartment.

TikToker mit nur 31 Jahren tot Sein Bruder Carson Genal bestätigte seinen Tod in einem Instagram-Beitrag, der einige Fotos des Influencers zeigt. In einem emotionalen Statement verabschiedete sich Genal: "Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll, du warst mein bester Freund und ein noch besserer großer Bruder. Mein ganzes Leben lang habe ich zu dir aufgeschaut und versucht, in deine Fußstapfen zu treten, weil du immer mein Held warst", schreibt Genal.

"Ich weiß, dass eines sicher ist, und zwar, dass ich den Rest meines Lebens damit verbringen werde, zu dir aufzuschauen, bis wir uns wiedersehen. Du warst der netteste Mensch, den ich je getroffen habe und der tollste Bruder, den man sich jemals wünschen konnte. Wir lieben dich und werden dich ewig vermissen, Tucker🤍" Carson Genal bittet die Community in dieser schwierigen Zeit, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren, während er und seine Verwandten (unter anderem drei Schwestern Gabrielle, Madison und Ryann) um den Tod des TikTokers trauern.

Was war die Todesursache? Über die Todesursache von Tucker Genal gibt es bis dato keine Informationen. Am Tag seines Todes postete der Content Creator ein letztes Posting, das Fotos aus jedem Monat in 2025 zeigt. Bevor man das Lied "Tongue Tied" von Grouplove hört, sagt eine Stimme: "Ich glaube, das Leben ist kostbar, weil man es nicht wiederholen kann. Und wenn du einmal realisierst, dass du nicht für immer hier sein wirst. Ich glaube, das macht das Leben so viel besser."