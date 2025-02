So reagiert Lame auf Ernennung

In seiner neuen Rolle plant Khaby Lame, seine Plattform zu nutzen, um das Bewusstsein für Kinderrechte zu stärken. Er betonte: "Es ist eine große Ehre, zum UNICEF-Botschafter ernannt zu werden und Teil einer Organisation zu sein, die die Rechte der Kinder jeden Tag in den Mittelpunkt stellt." Die Ernennung fand im Rahmen eines viertägigen Besuchs in seinem Heimatland statt