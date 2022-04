Ein Beitrag, große Reichweite

"Ich will die Menschen darauf aufmerksam machen, was momentan in der Ukraine passiert", so Dzvinka Hlibovytska, eine Jugendliche, die sich momentan in der westukrainischen Stadt Lviv befindet. Sie konnte auf TikTok mit ihren Videos bereits eine Reichweite von knapp 16,000 Followern erreichen. Ähnlich geht es wohl zig anderen – teils sogar Soldaten – die Einblicke in ihre derzeitige Situation gewähren. Gezeigt werden unter anderem Bunker und zerstörte Städte mit teils emotionalen Geschichten über Einzelschicksale zu dem jeweiligen Filmmaterial. "Heute hat Putin eines der alten Gebäude meiner Stadt zerstört. Es war ein Kino, das den zweiten Weltkrieg überlebt hatte. Ich habe meine Kindheit hier verbracht, danke Russland." Ein Trümmerhaufen ist das einzige, welches von der Kindheitserinnerung einer jungen Frau namens Valerish noch übrig ist.