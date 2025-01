Schwarzkümmelöl, das seit tausenden von Jahren im orientalischen Raum als Naturheilmittel geschätzt wird, erlebt auf TikTok und Instagram gerade einen Hype. Zahlreiche Influencer preisen es an und sind begeistert von der positiven Wirkung auf die Gesundheit. Folgende zwei Fragen tauchen im Zuge dessen in den sozialen Netzwerken immer wieder auf:

Kalt gepresstes Schwarzkümmelöl ist reich an ungesättigten Fettsäuren (hoher Anteil an Linolsäure), Aminosäuren, Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen und daher eine Bereicherung für eine ausgewogene Ernährung.

In mehreren Studien konnte eine blutdruck- und cholesterinsenkende Wirkung nachgewiesen werden. Untersuchungen zu Allergien wie Heuschnupfen und Asthma deuten auf die antiasthmatischen und antiallergischen Effekte von Schwarzkümmel hin. Hierbei sei aber anzumerken, dass für die Studien womöglich höhere Konzentrationen eingesetzt wurden, als sie durch die Aufnahme von Schwarzkümmelöl erreicht werden können. Zudem muss auch unterschieden werden, in welcher Form der Schwarzkümmel bei den Studien Anwendung fand (Samen, Öl, Extrakt etc.).

Tatsächlich gilt echter Schwarzkümmel in der iranischen Volksmedizin als traditionelles Hilfsmittel bei Unfruchtbarkeit. In einer iranischen Studie konnte nachgewiesen werden, dass sich sowohl die Anzahl als auch die Beweglichkeit der Spermien bei Männern durch die Einnahme von Schwarzkümmelöl verbesserte. Forscher sind sich noch uneins, was genau die positiven Effekte verursacht hat, gehen aber von den antioxidativen Eigenschaften sowie dem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren aus.

Bezüglich der Wirkung von Schwarzkümmelöl auf die weibliche Fruchtbarkeit liegen derzeit keine ausreichenden wissenschaftlichen Studien vor, die eine klare Aussage ermöglichen.