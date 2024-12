Wie Frauen ihr Herz-Kreislauf-Risiko extrem reduzieren können

Die klassischen Empfehlungen für körperliche Aktivität zur Verringerung der Sterblichkeit aus allen Ursachen und speziell durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind klar und gelten weiter: pro Woche 150 bis 300 Minuten mittlere physische Belastung oder 75 bis 150 Minuten intensives Training (z.B. Laufen etc.). Doch viele Menschen haben es schwer, das in ihr tägliches Leben zu integrieren - dementsprechend "gute Neujahrsvorsätze" bleiben häufig unrealisiert.

Emmanuel Stamatakis von der Universität Sydney in Australien und britische Experten haben dazu jetzt im British Journal of Sports Medicine eine Studie veröffentlicht (DOI: 10.1136/bjsports-2024-108484). Die Teilnehmer stammten aus der britischen UK Biobank und trugen zwischen 2013 und 2015 für sieben Tage einen Accelerometer am Handgelenk, das ihre körperlichen Aktivitäten aufzeichnete. Die Wissenschafter schlossen 22.368 Personen ein, die angaben, in der Freizeit keinen sportlichen Aktivitäten nachzugehen und pro Woche maximal einen Spaziergang zu machen. Als Vergleichsgruppe dienten 58.684 Personen, die an sportlichen Freizeitaktivitäten teilnahmen und mehr als einmal pro Woche spazieren gingen, berichtete zu der Studie das Deutsche Ärzteblatt.

Die Ergebnisse waren frappant. Beim Vergleich zwischen VILPA-Episoden und der Häufigkeit von Herzinfarkten, Schlaganfällen oder auftretender Herzschwäche gab es im Rahmen einer Beobachtungszeit von 7,9 Jahren wesentliche Unterschiede. "Bei Frauen zeigte die tägliche VILPA-Dauer eine nahezu lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung mit allen größeren Herz-Kreislauf-Ereignissen sowie separat für Myokardinfarkt und Herzschwäche. Bei Männern hingegen waren die Dosis-Wirkungs-Kurven weniger eindeutig", schrieb die Ärztezeitung.